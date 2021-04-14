Die Welt: Человечество может остаться без бананов

Бананы могут исчезнуть с прилавков Фото: Shutterstock

Бананы могут полностью исчезнуть как с прилавков магазинов, так и с лица земли из-за высокоинфекционного почвенного гриба, который вызывает у растений болезнь Tropical Race 4 (TR4), сообщает издание Die Welt.

Как рассказала, эксперт по фруктам маркетинговой компании AMI Урсула Шокемёле, этот гриб уже уничтожил целые первые плантации в Колумбии и Гондурасе, а вывести его практически невозможно: он не боится никаких химикатов. По словам специалиста, пораженные участки приходится выводить из оборота на 30–40 лет, а привести к распространению инфекции может комочек зараженной спорами земли на обуви фермера.

Заболевание, в основном, поражает сорт импортируемых в Россию «Кавендиш» (Cavendish), на который приходится 95 процентов мировой торговли бананами. Сейчас ученые пытаются вывести устойчивый к этому грибку сорт.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале этого года СМИ сообщили, что российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов из-за неурожая в Эквадоре, а также из-за задержек с поставками и сезонного высокого спроса.