Axios: Сторонники Трампа решили создать институт для продвижения его идей

Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа из числа членов его администрации решили увековечить политику своего шефа и создать исследовательский институт America First Policy Institute для продвижения его идей, сообщает портал Axios.

Отмечается, что в штат этой некоммерческой организации войдут 35 человек, а возглавит институт экс-советник Трампа по внутренней политике Брук Роллинс из Техаса. По ее словам, большинство сотрудников учреждения – «мечтатели, способные на риск».

По данным портала, команда бывшего главы Белого дома намерена занять под свой институт офисное помещение рядом с Капитолием, чтобы показать готовность бороться за то, чтобы стать «будущим оплотом консерватизма».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце марта Трамп запустил новый сайт 45office.com для общения со своими сторонниками. К слову, он не теряет надежды вновь занять президентское кресло, и намерен побороться за него на выборах в 2024 году.