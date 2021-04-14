Малоподвижный образ жизни увеличивает риск смерти от коронавируса почти в три раза

Специалисты всего мира советуют не пренебрегать занятиями спортом на свежем воздухе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Малоподвижный образ жизни удваивает вероятность госпитализации при заражении коронавирусом и почти в три раза увеличивает риск смерти от осложнений при заболевании COVID-19.

К такому выводу пришла группа американских медиков под руководством Роберта Саллиса, научного сотрудника Медицинского центра Kaiser Permanente в южной Калифорнии, проанализировав истории болезней, состояние здоровья и физическую активность более 48 тысяч жителей штата. Результаты своей работы ученые изложили в British Journal of Sports Medicine.

«Наши наблюдения показали, что низкий уровень физической активности был одним из самых опасных факторов риска при заражении SARS-CoV-2, в том числе и по сравнению с курением, ожирением, диабетом и гипертонией», - говорится в статье исследователей.

Они призвали здравоохранительные органы всех стран мира учитывать это в работе с населением. По мнению медиков, это «особенно важно, учитывая то, как тяжело поддерживать форму во время изоляции».

К слову, как писал сайт kp.ru, ученые из Массачусетского технологического института назвали простой, но эффективный способ заставить себя заниматься физкультурой: нужно найти компанию.