Daily Mail: Принца Филиппа похоронят в свинцовом гробу весом 250 кг

Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа похоронят на территории часовни Святого Георгия в нижнем дворе Виндзорского замка, а тело покойного герцога Эдинбургского будет лежать в свинцовом гробу весом 250 килограммов, сообщает газета Daily Mail.

Издание уточняет, что самом деле гроб изготовлен из дуба и обшит свинцовыми пластинами, причем этот непременный атрибут проводов в мир иной для принца Филиппа изготовили еще три десятилетия назад. Тяжелый металл для обшивки гроба используют для того, чтобы тело усопшего как можно дольше не разлагалось. По данным газеты, сама королева Елизавета II тоже заблаговременно позаботилась о своем последнем пристанище, ее гроб хранится в похоронном бюро Leverton & Sons.

Церемония прощания с членом королевской семьи состоится 17 апреля в Виндзорском замке, она пройдет без лишнего шума и прессы, присутствовать будут только самые близкие – Елизавета II, четверо их детей и внуки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, до своего векового юбилея супруг британской королевы не дожил всего два месяца.

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