«Известия»: Фармкомпании опасаются дефицита льготных лекарств

Введение правила «второй лишний» может привести к дефициту льготных лекарств, считают ведущие фармобъединения и общественные организации Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ведущие российские фармакологические объединения и общественные организации опасаются дефицита льготных лекарств, если при госзакупках медикаментов будет введено правило «второй лишний», как предлагают в Минпромторге.

О возможности дефицита они предупредили правительство в коллективном письме на имя премьера Михаила Мишустина, сообщает газета «Известия». Неназванный источник в кабинете министров подтвердил изданию, что такой документ был получен.

Новый принцип госзакупок лекарств, который предложил Минпромторг, предусматривает, что при закупках страной стратегически значимых препаратов привилегии получат компании, имеющие производство полного цикла с синтезом субстанции на территории ЕАЭС. Авторы этой инициативы считают, что такое правило поможет России в ближайшие годы обеспечить производство большинства критически важных для системы здравоохранения лекарств и не зависеть от зарубежных поставок.

Однако некоторые объединения производителей медикаментов и пациентов выступают против правила «второй лишний», поскольку считают, что россияне могут остаться без определенных препаратов, если фармкомпания с полным циклом не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения. А отсутствие конкуренции на внутреннем рынке, по мнению противников этой идеи, может привести к нехватке лекарств в аптеках и даже уходу ряда производителей.