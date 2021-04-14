Times: Великобритания выведет из Афганистана почти всех своих военных

Американцы могут покинуть Афганистан в начале осени Фото: REUTERS

Власти Великобритании намерены в ближайшие месяцы вернуть домой из Афганистана почти всех своих военнослужащих, сообщает газета Times со ссылкой на неназванные, но осведомленные источники в военных кругах Соединенного Королевства.

По информации знакомых с ситуацией собеседников издания, на сегодняшний день в этой южноазиатской стране остаются примерно 750 британских солдат, которым придется очень сложно без американской поддержки. Дело в том, что военные из Британии полагаются на базы и инфраструктуру США.

Отмечается, что после вывода своего контингента Лондон может передать правительству Афганистана контроль над академией в Кабуле, где британские военные обучают, инструктируют и тренируют местных солдат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне газета Washington Post сообщила, что нынешний глава Белого дома Джозеф Байден планирует до 11 сентября 2021 года вывести из Афганистана все силы США. Предположительно, он объявит об этом решении в среду, 14 апреля.