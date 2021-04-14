Последние новости на утро 14 апреля 2021: Путин и Байден обсудили по телефону возможность личной встречи

«КП» – о последних новостях на утро 14 апреля 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 14 апреля 2021 года. Накануне состоялась вторая телефонная беседа президентов России и США. В ходе разговора Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться лично: в ближайшие месяцы на территории третьей страны может состояться двусторонний саммит России и США, на которой лидеры двух государств лично обсудят вопросы сотрудничества.

К слову, после этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не собираются менять свою политику давления на Москву в связи с будущей встречей президентов.

Тем временем заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин рассказал, что если Россию отключат от международной платежной системы SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), наша страна будет задействовать другие возможности.

Ведущие российские фармакологические объединения и общественные организации опасаются дефицита льготных лекарств, если при госзакупках медикаментов будет введено правило «второй лишний», как предлагают в Минпромторге. О возможности дефицита они предупредили правительство в коллективном письме на имя премьера Михаила Мишустина.

Зачем Центробанк собирает монеты, меняет дизайн купюр и вводит в обращение цифровой рубль, а также как эти изменения скажутся на простых россиянах, разбирался обозреватель отдела экономики «КП» Евгений Беляков.

Ранним утром в среду под Екатеринбургом начался штурм Среднеуральского женского монастыря. К входу в обитель съехались силовики и объявили жителям, что им необходимо покинуть территорию. «Комсомолка» рассказывает, что происходит в монастыре.

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Цена этого разговора — рубль взлетел, а ожидания санкций и конфликта в Донбассе резко снизились. Что еще изменит разговор президентов России и США, рассказал «КП» политолог Георгий Бовт (подробности).