Вильфанд рассказал о погоде летом 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Температура летом текущего 2021 года по всей территории России будет около и выше нормы. Об этом в среду, 14 апреля, рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что данный прогноз погоды в первую очередь актуален для жителей европейской части государства.

- В целом грядущее лето обещается быть нехолодным в умеренных широтах европейской части нашей страны, в Московской области и сопредельных областях. Теплая погода летом этого года также ожидается в Черноземье и на юге европейской территории России, - сообщил Роман Вильфанд в интервью «Парламентской газетой».

При этом научный руководитель Гидрометцентра отметил, что в настоящее время достаточно сложно сделать точный прогноз на долгую перспективу.

Как ранее писал сайт kp.ru, в апреле текущего года в Центральной России ожидается по-майски теплая погода. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что фенологическая весна в центре России наступила еще в конце минувшей недели.