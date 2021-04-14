«ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение от «Баварии» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» по общей сумме двух матчей победил мюнхенских спортсменов из «Баварии», пробившись в полуфинал футбольной Лиги чемпионов.

При этом ответная встреча четвертьфинала ЛЧ, которая состоялась накануне в Париже, закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе «Баварии» в ходе патча отличился Эрик Максим Шупо-Мотинг: на 40-ой минуте футболист забил мяч, который стал для него четвертым в пяти последних играх Лиги чемпионов.

В ходе первого матча, который проходил до этого в Мюнхене, французские спортсмены одержали победу со счетом 3:2. Парижский «ПСЖ» преодолел барьер четвертьфинала за счет большего количества забитых на чужом поле голов, поэтому вышел в полуфинал Лиги, несмотря на поражение от «Баварии» во втором матче.

«Бавария» лишилась шансов защитить титул победителя Лиги, который был завоеван ею в прошлом сезоне. В финале турнира сезона 2019/2020 годов мюнхенцы обыграли «ПСЖ» со счетом 1:0.

В полуфинале французская команда сыграет с победителем противостояния «Манчестер Сити» / «Боруссия». Матчи полуфинальной стадии турнира запланированы на 27-28 апреля и 4-5 мая текущего года.