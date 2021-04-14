Овечкин сократил отставание от Дионна в списке лучших снайперов НХЛ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хоккейный клуб «Вашингтон» победил «Филадельфию» со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе «Вашингтона» отличились Конор Шири на восьмой минуте матча, Том Уилсон на 12-ой, Никлас Бэкстрем на 17-ой минуте, Карл Хагелин на 19-ой, Энтони Манта на 30-ой. Кроме того шайбу забросил на 46-ой минуте Александр Овечкин.

Овечкин также отдал голевой пас и набрал 38 очков в 39 матчах этого сезона. Таким образом, Александр Овечкин сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги. Спортсмену осталось забросить три шайбы, чтобы сравняться с Дионном, который в настоящее время занимают пятое место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ. Александр Овечкин в настоящее время стоит на шестой позиции списка, а первое место занимает канадский хоккеист Уэйн Гретцки.

Команда «Вашингтона» по итогам набрала 60 очков в 43 матчах и заняла первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона.