В Роспотребнадзоре объяснили разницу между антителами М и G к коронавирусу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила разницу между антителами М и G к коронавирусной инфекции. По словам эпидемиолога, в первую очередь на воздействие патогена иммунитет человека реагирует выработкой антител М (IgM).

- Это ранние и самые крупные антитела, которые обычно начинают появляться через одну неделю после заражения инфекцией. Пик их концентрации приходится на вторую неделю, к 14 дню после заражения. Антитела М – маркер острого течения инфекционного заболевания, - отметила специалист.

По словам Натальи Пшеничной, антитела IgM живут недолго, а их концентрация в крови быстро снижается.

В свою очередь антитела G появляются примерно со второй-третьей недели заражения коронавирусом и циркулируют в организме в течение более длительного времени. Именно они обеспечивают долговременный иммунный ответ и являются более эффективными в борьбе с патогеном.

- Диагностировать болезнь только по тестам на антитела нельзя, метод проверки иммунитета является дополнительным. Если у пациента при регулярных скрининговых обследованиях впервые выявляются антитела М, это является поводом пройти более углубленное обследование на коронавирус, - подчеркнула эпидемиолог Роспотребнадзора в интервью РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, американские врачи пришли к выводу о том, что малоподвижный образ жизни может увеличить риск госпитализации при заражении коронавирусной инфекцией, а также почти в три раза увеличить вероятность летального исхода и осложнений после заболевания.