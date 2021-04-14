Рынок труда в России потерял максимальное за 12 лет число молодых работников Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Количество занятого молодого населения России в возрасте от 15 до 29 лет за минувший год снизилось более чем на миллион человек. В декабре молодых работников в РФ насчитывалось 12,17 миллиона против 13,18 миллиона человек годом ранее. Падение стало максимальным за минувшие 12 лет. Об этом в среду, 14 апреля, пишет издание «Известия», ссылаясь на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В прошедший 2020 год на фоне пандемии коронавируса число молодых сотрудников в возрасте от 15 до 19 лет снизилось на 24,9 процента, а общее количество занятых жителей России сократилось на 8,2 процента. Количество работающих россиян в возрасте от 20 до 24 лет уменьшилось на 4,5 процента.

При этом с 2016 года убыль молодой возрастной группы на рынке труда в России ни разу не опускалась ниже уровня полумиллиона человек ежегодно, а в 2020 году ее сокращение стало рекордным с 2009 года.

Самое значительное снижение числа молодых работников наблюдалось в Амурской области, а также в Северной Осетии, в Мурманской области и в Бурятии.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее российский президент Владимир Путин в ходе подписания соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством государства на 2021-2023 годы поручил восстановить показатели рынка труда в РФ до уровня 2019 года.