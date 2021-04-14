В Госдуме обсудят запрет второго гражданства для госслужащих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты российской Государственной думы на сегодняшнем заседании рассмотрят законы о введении для государственных и муниципальных служащих, а также для военных и некоторых других категорий лиц запрета на наличие не только иностранного гражданства, но и вида на жительство в других странах.

Данный проект закона уже был рассмотрен во втором чтении, инициатива была внесена в нижнюю палату российским президентом Владимиром Путиным в минувшем году.

Закон предусматривает запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи с наличием не только гражданства или подданства иных стран, но также и вида на жительства в них. Госслужащие в России, в случае принятия документа, также должны будут уведомить свое руководство о прекращении гражданства РФ, приобретении иностранного гражданства или получении вида на жительство за границей.

Кроме того, на сегодняшнем заседании депутаты Государственной думы должны рассмотреть проект закона, дающего россиянам возможность обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать сумму в размере прожиточного минимума.