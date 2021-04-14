В Москве ночь на 14 апреля стала самой теплой с начала 2021 года Фото: Александр РОГОЗА

Минувшая ночь с 13 на 14 апреля стала самой теплой с начала текущего 2021 года: на территории российской столицы минимальная температура составила плюс 11,6 градуса по Цельсию. Об этом в среду сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

- Прошедшая ночь – самая теплая с начала этого года. По предварительной информации, в Москве температура этой ночью составляла минимум 11,6 градуса выше нуля, а по области было от семи до 12 градусов тепла. По сути, такие показания температуры являются летними, - отметила синоптик в интервью изданию РИА Новости.

При этом предыдущий месяц в российской столице выдался весьма холодным. Напомним, что ночь с 9 на 10 марта в Москве назвали самой холодной с момента окончания Второй мировой войны в 1945 году.

Как ранее писал сайт kp.ru, научный глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температурные показатели этим летом по всей РФ будут около и выше нормы.