Стоимость биткоина впервые достигла 64 тысяч долларов Фото: Иван МАКЕЕВ

Стоимость самой известной в мире криптовалюты биткоина во время сегодняшней торговой сессии увеличилась на 0,65 процента, достигнув 64 тысяч долларов. Об этом в среду, 14 апреля, свидетельствуют данные портала «Финам».

По информации на 8:00 по московскому времени курс биткоина увеличил рост до 1,19 процента. Цифровая валюта находилась на отметке в 64,34 тысячи долларов.

Таким образом, стоимость криптовалюты вновь обновила исторический максимум.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне цента биткоина также обновила предыдущий исторический рекорд, превысив в стоимости 63 тысячи долларов. Криптовалюта тогда показывала рост на предстоящего IPO крупнейшей в Соединенных Штатах биржи криптовалют Coinbase. Первичное размещение биржи на Nasdaq запланировано на сегодняшний день.