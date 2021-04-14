Видео момента аварии с автобусом на Марксистской улице в Москве опубликовал Дептранс Фото: Михаил ФРОЛОВ

В российской столице этим утром произошла авария: пассажирский автобус № 901 врезался в фонарный столб на улице Марксистская. Видео момента аварии с автобусом в среду, 14 апреля, опубликовали в Telegram-канале московского департамента транспорта.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 7:30 по столичному времени. По предварительной информации в результате наезда автобуса на фонарный столб пострадал водитель транспортного средства, а также четыре пассажира, которые находились внутри автобуса. Погибших в результате аварии, к счастью, нет.

Специалисты Дептранса Москвы отметили, что водителю автобуса стало плохо за рулем. До этого водитель прошёл предрейсовый осмотр, а автобус прошёл технический осмотр.

- Водителю 42 года, он работает в парке 19 лет. Последний выходной был 11 апреля, межсменный отдых обеспечен, предрейсовый медосмотр у водителя прошёл без замечаний, - говорится в сообщении.

В настоящее время детали случившегося уточняются, Мосгортранс намерен провести служебную проверку по данном инциденту.