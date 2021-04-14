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Общество14 апреля 2021 8:53

Депутат Хинштейн сообщил об увольнении пяти генералов Росгвардии

Парламентарий опубликовал фотографии соответствующего указа президента России Владимира Путина
Ксения АНУФРИЕВА
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Депутат Хинштейн сообщил об увольнении пяти генералов Росгвардии

Депутат Хинштейн сообщил об увольнении пяти генералов Росгвардии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель комитета российской Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн заявил об увольнении с военной службы пяти генералов Росгвардии. В своем Telegram-канале депутат в качестве подтверждения данной информации опубликовал фото соответствующего указа российского президента Владимира Путина.

Опубликованный Хинштейном документ об увольнении генералов Росгвардии был подписан главой государства 12 апреля текущего года. В соответствии с указом, решение об увольнении со службы принято в отношении некоторых высокопоставленных офицеров органа власти.

В списке числятся генерал-лейтенант Алексей Беляков – бывший начальник Главного управления связи, генерал-майор Владимир Купавский – бывший глава Пермского института правоохранительного ведомства, генерал-лейтенант Николай Рябчиков – бывший начальник Главного управления по работе с личным составов, а также генерал-лейтенант Вячеслав Савкин, который был главой Финансово-экономического департамента Росгвардии.

Кроме того, от занимающей должности отстранили и уволили заместителя главы ведомства генерал-лейтенанта Юрия Бабкина и освободили начальника Договорно-правового департамента Росгвардии Александра Школьникова.