МИД Швеции вызвал посла России после обвинений в кибератаках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российского посла вызвали в министерство иностранных дел Швеции из-за обвинений в якобы причастности РФ к кибератакам на Шведскую спортивную конфедерацию в 2017-2018 годах. Об этом в среду, 14 апреля, сообщила руководитель внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

В соответствии с докладом прокуратуры Швеции, с декабря 2017 по май 2018 года местная спортивная конфедерация подвергалась неоднократным кибератакам, которые открыли злоумышленникам доступ к личным данным шведских атлетов, в том числе к их медицинским документам.

- По результатам расследования военная разведка России серьезно нарушила конфиденциальность данных Шведской спортивной конфедерации. Это было частью российской кампании против национальных и международных антидопинговых организаций, против WADA, USADA, а также ФИФА. Расследование будет завершено в связи с отсутствием предварительных условий, которые нужны для судебного разбирательства, - говорится в заявлении прокурора.

Напомним, западный страны неоднократно обвиняли российскую сторону во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Власти России эти обвинения отвергают, отмечая, что никаких доказательств иностранные государства так и не предоставили. В Кремле неоднократно говорили, что готовы к открытому диалогу в области кибербезопасности.