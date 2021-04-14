Восемь человек пострадали в аварии с автобусом на Марксистской улице в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель и семь пассажиров пострадали при столкновении пассажирского автобуса с фонарным столбом на Марксистской улице в Москве. Водитель транспортного средства оказался заблокирован в салоне. Об этом в среду, 14 апреля, сообщили представитель московского ГУ МЧС России.

- Водителя деблокировали. В общей сложности в результате аварии пострадали восемь человек. Семь человек, в том числе водитель, госпитализированы. В результате аварии также произошел разлив топлива, но возгорания после него не последовало. В настоящее время проводится смыв топлива, - цитирует заявление спасателей агентство ТАСС.

В управлении столичной ГИБДД добавили, что водитель автобуса в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

Напомним, ДТП произошло этим утром на улице Марксистская около дома номер четыре. Водителю пассажирского автобусу № 901 стало плохо за рулем, автобус врезался в фонарный столб. При этом водитель прошел предрейсовый медицинские осмотр, а транспортное средство – технический. Мосгортранс проведет служебную проверку по этому инциденту.