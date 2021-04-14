В МИД России раскритиковали перенос вывода войск США из Афганистана Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Намерение Соединенных Штатов перенести крайний срок вывода войск из Афганистана на 11 сентября текущего года может осложнить мирный процесс. Это является нарушением соглашения американской стороны с талибами. Об этом в среду, 14 апреля, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

- Это осложнит мирный процесс, поскольку это совершенно очевидное нарушение американо-талибского соглашения в Дохе от 29 февраля 2021 года. Будем смотреть, будем анализировать это решение, - подчеркнул российский дипломат.

Замир Кабулов отметил, что российские власти считают, что заявление талибов о неприемлемости переноса вывода американских войск было вполне ожидаемо.

Напомним, в прошлом году власти Штатов подписали в Дохе мирное соглашение с радикальным исламистским движением «Талибан»*. В соглашение указано, что США выведут свои войска из Афганистана и запустят мирный процесс урегулирования конфликта в государстве. В марте этого года Джозеф Байден заявил, что выведет войска из Афганистана к 1 мая, однако накануне американский лидер сказал, что планирует вывод войск до 11 сентября.

* Запрещённая в России террористическая организация.