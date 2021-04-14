МИД РФ: разговор Лаврова и Керри стала одним из способов обсуждения возможной встречи Путина и Байдена Фото: REUTERS

Прошедшая недавно встреча глава российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова и специального представитель Соединённых Штатов по вопросам климата Джона Керри в Индии стала «одним из способов обсуждения» возможной встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом в среду, 14 апреля, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

- Недавняя по-настоящему случайная встреча в коридорах одного из делийских отелей Сергея Лаврова и Джона Керри стала способом обсуждения данной темы. Еще раз отмечу, что действительно такое встречается в международных отношениях, встреча была действительно случайной, - отметила представитель российского МИД в эфире «Соловьёв Live».

Мария Захарова добавила, что во время данной встречи были затронуты «действительно очень важные» вопросы.

Напомним, что встреча Лаврова и Керри прошла 6 апреля в отеле в Нью-Дели, в котором остановились дипломаты.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден провели разговор по телефону, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, ситуация в Донбассе, а также возможность провести очную встречу.