МИД России намерен разбираться с информацией о вызове посла в МИД Швеции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские власти будут разбираться с информацией о вызове посла РФ в министерство иностранных дел Швеции. Об этом в среду, 14 апреля, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

- С этой новостью необходимо разбираться. Странно, как правило, Швецию волнуют наши подводные лодки. Удивительно, что же произошло на этот раз. Где подводные лодки?, - отметила представитель МИД России в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня глава шведского министерства иностранных дел сообщила о вызове в МИД королевства российского посла Виктора Татаринцева на фоне обвинений России в якобы причастности к кибератакам на Федерацию спорта Швеции. До этого шведская прокурата сообщила, что закрыла предварительное следствие о кибератаках из-за отсутствия условий для судебного преследования за границей или экстрадиции в королевство.

Напомним, что утверждения о якобы совершаемых российской стороной кибератаках неоднократно и решительно отвергались Москвой как недостоверные.