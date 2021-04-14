Захарова: США не должны требовать от России предсказуемости

Захарова заявила, что США не должны требовать от России предсказуемости. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США не должны требовать от России предсказуемости в политике, пока сами не начнут показывать в этом пример другим странам.

"Основная суть того, что было сказано вчера в ходе брифинга в Белом доме, фокусировалась на том, что они хотят, чтобы Россия стала предсказуемым государством, которое бы стало проводить предсказуемую политику. От кого бы мы это слышали? За последние 10 лет США стали самым непредсказуемым государством <...> Мы хотим, чтобы США стали не то что предсказуемыми - хотя бы немного предсказуемыми, но точно не они должны этого требовать - ни от нас, ни от кого-либо", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Она подчеркнула, что политика США "диаметрально противоположно" выстраивалась на таких направлениях, как климат, иранская ядерная программа, документы по стратегической стабильности. Дипломат припомнила и те времена, когда США неоднократно входили и выходили "из стен" ЮНЕСКО. Она отметила, что Россия хочет выстраивать с американским народом доверительные отношения, но при этом не может не замечать антироссийской риторики США.

Ранее на брифинге в Белом доме Джен Псаки озвучила позицию США к России. Она подчеркнула, что Штаты ждут от Москвы более предсказуемых действий.