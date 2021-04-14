Причина аварии с автобусом на Марксистской улице в Москве: у водителя случился инфаркт. Фото: кадр из видео

По предварительной информации, причиной аварии с автобусом на Марксистской улице в Москве стал инфаркт у водителя транспортного средства. Об этом в среду, 14 апреля, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

- Предварительная причина произошедшего — инфаркт у водителя, - говорится в сообщении департамента.

Как сообщал сайт kp.ru, этим утром в 7:30 по московскому времени пассажирский автобус № 901 врезался в фонарный столб на улице Марксистская в российской столице. Дептранс сообщил, что водителю автобуса стало плохо за рулем.

В результате аварии пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы. По сообщению спасателей, водитель в настоящее время находится в тяжелом состоянии: во время ДТП его зажало в салоне автобуса. 42-летний водитель до аварии прошел предрейсовый медицинские осмотр, а транспортное средство – технический.