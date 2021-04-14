Ростуризм открыл горячую линию для вопросов по ограничению полетов в Турцию и Танзанию

Ростуризм открыл горячую линию для вопросов россиян по ограничению полетов в Турцию и Танзанию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Ростуризмом открыли горячую линию для вопросов граждан по ситуации с ограничением авиаперелетов в Турцию и Танзанию.

"ОНФ совместно с Ростуризмом запустил горячую линию 8-800-200-34-11 (в голосовом меню необходимо нажать цифру "2") по вопросам, связанным с ограничением полетов из России в Турцию и Танзанию. На них ответят волонтеры общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Звонок бесплатный. Горячая линия работает с 08:00 до 20:00 по московскому времени", - говорится в сообщении пресс-службы Народного фонда.

Координатор проекта ОНФ "Путешествуем по России" Дениса Полунчукова рассказал, что добровольцы, которые будут отвечать на звонки в колл-центрах, "в срочном порядке прошли обучение и получили всю необходимую информацию".

В Ростуризме подчеркнули, что ведомство просит туроператоров оказывать гражданам максимальное содействие, а туристов понять ситуацию и перенести поездку на другой срок или поменять ее направление. Туристы обратившись на горячую линию получат полную информацию и варианты действия исходя из каждой конкретной ситуации.

"Также можно узнать телефоны горячих линий всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях, контакты авиакомпаний и консульств, если вы - самостоятельный путешественник", - говорится в пресс-релизе сообщение Ростуризма.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничит пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в стране. В неделю будет выполняться не более двух рейсов. Такое решение было принято на взаимной основе. Будут приостановлены рейсы и в Танзанию.