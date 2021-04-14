NI допустил гибель «миллионов американцев» в случае войны с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США ожидает «грандиозный стратегический провал» в случае прямой конфронтации с Россией из-за ситуации на Украине. Об этом в среду, 14 апреля, сообщил в статье для журнала National Interest аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.

По мнению специалиста, ошибка или неверное толкование намерений Соединенных Штатов и России способно «привести к катастрофе».

- Россия является великой державой. В настоящее время это единственная ядерная держава, которая способна за короткий промежуток времени убить десятки миллионов американцев. Это необходимо осознать, это не преувеличение. Штаты могут вступить в открытое противостояние с Россией, если это будет жизненно важно для страны. Но ситуация на Украине этому требованию не соответствует, - отметил Грег Лоусон.

Аналитик также назвал стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. По словам эксперта, это стало причиной множества проблем в отношениях западных стран и российской стороны.

Напомним, что Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.