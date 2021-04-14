Боевые корабли РФ вышли на учения в Черное море

Боевые корабли РФ вышли на учение в Черное море. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

«Отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочёк», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышли из пунктов базирования и провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота», — сказано в сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота, которое цитирует "Новый Севастополь".

Самолёты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ также будут задействованы в учениях.

Ранее, 12 апреля, малые ракетные корабли Черноморского флота «Грайворон» и «Вышний Волочёк» провели учения в составе тактической группы.