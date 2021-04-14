Постпред Украины при ООН оценил звонок Байдена Путину Фото: REUTERS

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица оценил звонок американского президента Джозефа Байдена российскому лидеру Владимиру Путину. В интервью портале «Обозреватель» он заявил, что украинская сторона заинтересована в продолжении контактов Соединенных Штатов и РФ.

- Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая. Однако Джозеф Байден пока что не готов принять Владимира Путина в Вашингтоне или приехать в российскую столицу, поэтому встреча президентов возможна только в рамках международного мероприятия или на нейтральной территории, - заявил Сергей Кислица.

Он добавил, что проведение подобной встречи потребует длительной подготовки, ведь американской стороне вряд ли интересны экспромты.

Как писал сайт kp.ru, Владимир Путин и Джозеф Байден накануне провели не анонсированный ранее телефонный разговор, в ходе которого лидеры России и США поговорили об актуальных вопросах двусторонней повестки, ситуации на востоке Украины, а также о возможности провести очную встречу на высоком уровне.