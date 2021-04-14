Купленную в Турцию и Танзанию путевку можно обменять на тур по России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по территории России. Об этом в среду, 14 апреля, сообщила в пресс-службе Ростуризма.

- Отмечаем, что по согласованию с туристическим оператором, путевку, которая была ранее куплена на территорию Турции или Танзании, возможно будет обменять на тур по нашей стране, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, Россия накануне ограничила авиационное сообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня текущего 2021 года. Временная приостановка полетов связана с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в этих государствах.

Ростуризм для минимизации последствия ограничения авиасообщения сформировал меры поддержки туроператоров и туристической отрасли в целом. В эти меры вошли отмена, сокращение или отсрочка взносов туристический операторов в фонды, субсидирование туроператорам вывозных рейсов из Турции и Танзании. В ближайшее время ведомство предложит дополнительные меры финансовой поддержки отрасли.

Напомним также, что ОНФ совместно с Ростуризмом открыли горячую линию для вопросов россиян по ситуации с ограничением авиаперелетов.