Почти четверть россиян хотели бы возглавить компанию, в которой сейчас работают

Почти 25% россиян хотели бы возглавить компанию, где работают Фото: GLOBAL LOOK PRESS

24% россиян заявили о своем желании статьи директором компании, в которой они сейчас работают. Об этом свидетельствуют данные опроса ресурса SuperJob.

При этом исследование показало, что у 62% россиян нет таких амбиций.

Аналитики отмечают, что чаще всего возглавить фирму, в которой работают, мечтают программисты (35% от общего числа). Также возглавить компанию по месту занятости хотели бы 31% менеджеров по закупкам, 28% кладовщиков и 27% охранников.

А вот реже всего на пост директора претендуют секретари (6%), бухгалтеры (11%) и врачи (13%), передает RT.

Всего в опросе приняли участие около трех тысяч представителей разных профессий, имеющих постоянную работу.

Напомним, ранее сообщалось, что каждый 10 представитель бизнес-индустрии опасается, что его предприятие может закрыться уже в текущем году. Такие результаты показал опрос, проведенных среди руководителей и владельцев компаний. Главной трудностью бизнесмены назвали тот факт, что спрос на их продукцию после пандемии коронавируса так до конца и не восстановился, передает ОТР.