МИД Турции не видит политической подоплеки в решении РФ ограничить авиасообщение

Глава МИД Турции отметил, что проходит работа по восстановлению полетов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в решении РФ ограничить авиасообщение из-за увеличившихся случаев коронавируса в стране нет политической подоплеки.

"Мы работаем над возобновлением полетов", — добавил дипломат, слова которого приводит телеканал NTV.

Напомним, что ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия ограничивает авиасообщение с Турцией в связи с ростом случаев заражения коронавируса в стране. Во вторник, 13 апреля, прирост стал рекордным — 59 187. Россиян, которые на данный момент находятся на турецких курортах, будут вывозить чартерными рейсами.

Ростуризм открыл горячую линию для граждан, которые нуждаются в консультации по смене направления или отказе от поездки. Консультанты, прошедшие обучение, предоставят полную информацию в зависимости от ситуации.

Авиасообщение также ограниченно с Танзанией. Ростуризм просит граждан изменить дату поездки или сменить направление.