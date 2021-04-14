Эксперт ВШЭ посоветовал, как лучше распорядиться накоплением в 100 тысяч рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович дал совет, как лучше распорядиться накоплениями в 100 тысяч рублей.

Это небольшая сумма, которую не стоит направлять на инвестирование, уверен эксперт. В противном случае можно больше потерять на курсах и конвертации.

- Стоит рассмотреть более приземленные варианты инвестирования, например, в детей и внуков. Они принесут гораздо больше дивидендов, чем условно депозит в банке или покупка ОФЗ. А тем, кто еще не обзавелся потомством, стоит потратить деньги на потребление и не пытаться приумножить сбережения, - говорит Остапкович в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, сто тысяч рублей не принесут серьезных дивидендов, зато могут обернуться дополнительными рисками.

Заработать на акциях не выйдет из-за мизерности суммы. А если пытаться приумножить капитал, играя на курсе валюты, то слишком много придется отдать банку за конвертацию.

- Первичный капитал, о котором можно говорить — это минимум полтора-два миллиона. Остальное — бабушкины россказни. Сто тысяч нужно вкладывать в потребление, никаких дивидендов вы с них не получите, — подчеркнул экономист.

А вот если имеется внушительный стартовый капитал, то самый верный способ распорядиться им – это вложиться в акции. Причем делать это желательно через хорошего брокера.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев дал совет, в какой валюте безопаснее держать свои сбережения.

- Доллары и евро лучше всего положить на банковский депозит под маленькую ставку. Если у вас сумма большая, то можно купить еврооблигации. А вот инвестирования средств в недвижимость в России не самый лучший вариант, поскольку цены на недвижимость непомерно растут,- отметил экономист в беседе с ФАН.