В программе реновации Липецка рассматриваются десять территорий областного центра

Фото: липецкаяобласть.рф

Выступление Игоря Георгиевича было посвящено реализации Федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс страны, которые будут способствовать системному и всестороннему совершенствованию городской среды региона.

Для создания комфортной среды проживания и досуга липчан предусмотрены как нежилые районы, так и незастроенные участки города, собственники которых включились в процесс комплексного развития территорий. Для реализации планов по реновации из федерального центра региональным властям переданы целый ряд полномочий, в том числе, разработка проектов по реализации федерального закона.

«Комплексное обновление городских территорий направлено, прежде всего, на улучшение качества жизни населения. Мы активно работаем в этом направлении. Липецкая область вошла в число пилотных регионов по реализации механизма инфраструктурных облигаций. Этот инструмент позволит нивелировать расходы регионального бюджета на строительство или реконструкцию инфраструктуры на участках застройки по программе комплексного развития территорий», – акцентировал глава региона Игорь Артамонов в ходе своего доклада на заседании Госсовета.