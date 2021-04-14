Минпромторг ответил на сообщения о риске дефицита лекарств в России Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Внедрение нового механизма, по которому при государственных закупках стратегически важных лекарств предпочтение будут отдавать компаниям с полным циклом производства из ЕАЭС, поспособствует устранению жесткой зависимости компаний от нестабильного изготовления субстанций. Об этом в среду, 14 апреля, сообщили представители российского Минопромторга.

В ведомстве отметили, что для того, чтобы обеспечить россиян необходимым количеством лекарств, необходимо формирование технологических и экономических преимуществ для локального производства медикаментов. Этот аспект играет большую роль и для лекарственной безопасности России.

- Локализация в ЕАЭС - трудозатратный и капиталоемкий процесс. В настоящее время по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой идут переговоры с другими ведомствами о внедрении механизма «второй лишний» во время госзакупок стратегически значимых лекарств. Это ускорит локализацию производства полного цикла без введения запретов для предприятия из других стран, - цитирует заявление Минпромторга издание РБК.

Как писал сайт kp.ru, накануне ведущие фармакологические компании и общественные организации России написали письмо на имя главы правительства страны, в котором выразили свои опасения по поводу дефицита льготных лекарств, если при госзакупках медикаментов будет введено правило «второй лишний».