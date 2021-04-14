В правительстве России поддержали выдачу «золотых» паспортов за инвестиции Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности вынесла положительное заключение по законопроекту, касающемуся «золотых» паспортов.

Иностранные инвесторы получат вид на жительство (ВНЖ) за вложения в экономику РФ. Документы будут выдаваться в упрощенном режиме. Об этом газете «Известия» сообщили сразу два источника, близких к правительству.

Непосредственные критерии по сумме инвестиций будут определены после того, как законопроект окончательно примут. Предполагается, что ВНЖ получит не только инвестор, но и члены его семьи. Такие положения прописаны в нынешней редакции документа.

Пока обсуждается сумма инвестиций в 10 миллионов рублей, которые инвестор должен вложить в российский бизнес. Допускается еще один вариант – он должен владеть российскими облигациями или недвижимостью стоимостью от 30 млн рублей.

В Минтруде и МВД согласовали инициативу, теперь слово за депутатами. В большинстве политических партий инициативу поддерживают.

В нижней палате парламента инициативу «золотых» паспортов готовы поддержать, но предлагают разработать механизм проверки желающих осесть в России иностранцев на отсутствие связей с криминалом.

В Госдуме отметили, что российская экономика получит от "золотых паспортов" внушительные вливания. Многие страны имеют подобную практику, это работает и помогает развивать экономику, сообщает ФАН.