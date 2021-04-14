Песков: проведение «Бессмертного полка» будет зависеть от ситуации с коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Формат проведения шествия «Бессмертного полка» в России в текущем 2021 году будет зависеть от эпидемиологической ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 14 апреля, сообщил в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Организаторы готовят акцию, однако все окончательные параметры проведения шествия будут зависеть от рекомендаций и решений санитарных властей страны и от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка, - отметил пресс-секретарь российского президента.

Как сообщал сайт kp.ru, в этом году акцию «Бессмертный полк» готовят как в живом, так и в онлайн-формате. По словам главы исполкома движения, окончательное решение примут в зависимости от ситуации с эпидемией в мае 2021 года.

В минувшем 2020 году традиционное шествие «Бессмертный полк», которое ежегодно проходило по улицам российских городов, не состоялось из-за распространения коронавирусной инфекции, поэтому организаторы перенесли акцию в онлайн-формат.