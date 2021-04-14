Кремль: решения об участии Путина в организуемом США саммите по климату пока нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Решения об участии президента России Владимира Путина в организуемом США саммите по климату пока не принято. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что в Москве только начинают получать какие-то данные по организационным вопросам.

«Только-только мы начинаем получать информацию об организационных и других аспектах, связанных с организацией и проведением этого виртуального саммита», - заявил представитель Кремля в ходе брифинга в среду, 14 апреля.

По его словам, ранее не поступало «никакой конкретики».

«К сожалению... был дефицит просто с информацией», - сообщил он.

Как уточнил Песков, не было информации о том, как будут проводить саммит, в какой последовательности, кто будет выступать, кто председательствует, а также что должно стать итогом и будет ли какой-то заключительный документ, «и так далее и тому подобное».

«На все эти вопросы только-только мы начинаем получать ответы, мы по-прежнему их изучаем», - заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос, принято ли решение об участии российского лидера в саммите по климату.