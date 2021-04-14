Кремль: разговор Путина и Байдена имел деловой тон

Разговор Путина и Байдена имел деловой тон. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что телефонный разговор президентов России и США имел деловой тон, сообщает РИА Новости.

"Наверное, вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительной по времени", — добавил Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Джо Байден затронули вопросы стратегической безопасности и контроля над вооружениями, а также ситуации в Афганистане, глобальное изменение климата, а также ситуацию в Донбассе. Лидеры двух стран дадут поручения соответствующим ведомствам проработать поднятые во время разговора вопросы.

Напомним, Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором американский лидер предложил российскому президенту встретиться лично, но при этом встреча должна состояться в третьей стране в течении нескольких месяцев.