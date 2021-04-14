Умер Борис Мирус, актер из «Будней уголовного розыска»

Борис Мирус. Фото: Национальный театр имени Марии Заньковецкой.

В возрасте 93 лет из жизни ушел советский актер, народный артист Украинской ССР Борис Мирус. О смерти артиста сообщили в Национальном театре имени Марии Заньковецкой.

«Наша гордость, наш вдохновитель, Учитель и Корифей. Всегда в хорошем настроении и с прекрасным чувством юмора. Человек с неисчерпаемой энергией и любовью к жизни», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

Как уточняется, актер умер во Львове. Причина смерти артиста пока неизвестна.

Борис Мирус окончил студию при Львовском украинском драматическом театре, а также учился в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, однако не смог завершить обучение, поскольку был репрессирован в 1949 году. За время своей карьер актер успел сняться в таких картинах, как «Десятый шаг», «Семья Коцюбинских», а также «Провал операции "Большая медведица"». Наибольшую известность артисту принесла главная роль в фильме «Будни уголовного розыска».