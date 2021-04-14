В Киеве продлен жесткий карантин из-за коронавируса Фото: REUTERS

В Киеве продлен жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ограничения будут действовать еще две недели - до 30 апреля. Об этом сообщил мэр украинской столицы.

«Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении жёстких ограничительных мер в Киеве на две недели, то есть до 30 апреля», - заявил градоначальник.

В соответствии с принятыми ограничения, школы и детские сады останутся закрытыми, работодателей должны отправить сотрудников на дистанционную работу или в отпуска.

Заведения общественного питания будут работать только навынос или на доставку, общественный транспорт продолжит работать, однако только по специальным пропускам.

Карантинные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией ужесточили в Киеве с 5 апреля.

Согласно данным Worldometers, по состоянию на среду, 14 апреля, на Украине зарегистрировано 1 887 338 случаев инфицирования коронавирусом, из них 14,553 за последние сутки. Жертвами вируса стали 38 225 человек.