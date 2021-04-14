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Коронавирус Covid-1914 апреля 2021 12:29

Глава французского региона сделал предзаказ на вакцину "Спутник V"

Во Франции ждут одобрение российского препарата
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Глава французского региона сделал предзаказ на вакцину "Спутник V"

Глава французского региона сделал предзаказ на вакцину "Спутник V"

Фото: REUTERS

Глава французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье сообщил о сделанном предзаказе на российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в ожидании решения европейского регулятора на одобрение препарата.

Как рассказал Мюзелье, ранее у него была встреча с российским послом во Франции Алексеем Мешковым, а также с главой федеральной земли Бавария, которая, по его словам, является самой влиятельной в Германии.

«И я сделал предварительный заказ на... "Спутник V" в ожидании одобрения (вакцины) европейскими санитарными властями. Как это сделали немцы, как сказала госпожа (канцлер ФРГ Ангела) Меркель, как сделал глава федеральной земли Бавария..., я также сделал это на своем уровне», - сказал глава французского региона в эфире радиостанции RTL.

Напомним, ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил о готовности приобрести 2,5 миллион доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в случае одобрения препарата в Европейском Союзе. Он уточнил, что власти Баварии ужи подписали предварительный контракт с местной фирмой на поставку вакцины «Спутник V» при ее регистрации в ЕС.

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