Глава французского региона сделал предзаказ на вакцину "Спутник V" Фото: REUTERS

Глава французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье сообщил о сделанном предзаказе на российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в ожидании решения европейского регулятора на одобрение препарата.

Как рассказал Мюзелье, ранее у него была встреча с российским послом во Франции Алексеем Мешковым, а также с главой федеральной земли Бавария, которая, по его словам, является самой влиятельной в Германии.

«И я сделал предварительный заказ на... "Спутник V" в ожидании одобрения (вакцины) европейскими санитарными властями. Как это сделали немцы, как сказала госпожа (канцлер ФРГ Ангела) Меркель, как сделал глава федеральной земли Бавария..., я также сделал это на своем уровне», - сказал глава французского региона в эфире радиостанции RTL.

Напомним, ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил о готовности приобрести 2,5 миллион доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в случае одобрения препарата в Европейском Союзе. Он уточнил, что власти Баварии ужи подписали предварительный контракт с местной фирмой на поставку вакцины «Спутник V» при ее регистрации в ЕС.