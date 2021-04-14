В России 14 апреля 2021 выявлено 8 326 случаев COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России выявлено 8 326 случаев COVID-19 в 84 регионах из 85. Из них 1 156 (13,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает оперштаб.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 666 209 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов.

Всего за весь период пандемии коронавируса в России выявлено 4 666 209 случаев заражения, из них 4 291 223 пациентов справились с болезнью, 104 000 тысячи человек стали жертвами ковид.

Напомним, российские ученые стали первыми разработавшими вакцину для профилактики коронавируса. Препарат получил название "Спутник V". В данный момент в России проходит массовая вакцинация населения.

В стране существует три препарата, которыми можно сделать прививку - «Спутник V» от института им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор» и «КовиВак», разработанная центром им. Чумакова.