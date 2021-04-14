Путин сделал второй укол вакцины от коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал второй укол вакцины от коронавирусной инфекции.

«Я вот хочу вас проинформировать, что перед тем как войти в этот зал, сделал вторую прививку. И надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то, что надеюсь, а уверен в этом!», - сказал российский лидер в ходе с членами Русского географического общества (РГО).

Глава государства также выразил надежду, что пандемия коронавируса скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации.

Напомним, российский лидер сделал первый укол от коронавирусной инфекции 23 марта, как и обещал днем ранее в ходе совещания с разработчиками вакцин. После прививки глава государства чувствовал себя хорошо, а на следующий день у Путина прошел полноценный рабочий день. При этом число желающих привиться от коронавируса в России выросло после первой прививки российского лидера.

На сегодняшний день на территории России прививаются двумя отечественными вакцинами: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Как писал сайт kp.ru, глава государства также вакцинировался российским препаратом, однако какой именно вакциной привили президент знает только сам глава государства и его врач.