Путин выразил надежду, что пандемия коронавируса в России скоро отступит Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что пандемия коронавирусной инфекции в скором времени отступит, в том числе благодаря вакцинации от заболевания. Об этом глава государства сказал в среду, 14 апреля.

Сегодня днем российский лидер Владимир Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавирусной инфекции. Первую дозу препарата глава государства получил 23 марта этого года. Какую именно из трех российский вакцин выбрал для прививки от коронавируса президент, неизвестно.

- Я сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то, что надеюсь, уверен в этом. Надеюсь, что пандемия коронавирусной инфекции скоро все-таки отступит, в том числе и благодаря вакцинации, которую мы активно распространяем, - отметил Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Президент России также выразил надежду на то, что другие участники заседания тоже последуют его примеру и сделают прививку от инфекции, в том числе ради заботы о себе и своих близких.