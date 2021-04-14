Центробанк не видит рисков отключения России от западных платежных систем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк России не видит рисков отключения РФ от западных платежных систем. В настоящее время обстановка с геополитическими рисками достаточно спокойная. Об этом в среду, 14 апреля, сообщила в ходе беседы с журналистами первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

- Мы сформировали работающие инфраструктуры, которые минимизируют риски геополитические. Сегодня ситуация достаточно спокойная, Центробанк не видит каких-то рисков отключения от международных платежных систем. Я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно, - заметила она.

При этом Ольга Скоробогатова добавила, что российский регулятор будет продолжать развитие национальных сервисов и систем, сохраняя условия здоровой конкуренции.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не исключает риска отключения России от западных платежных систем, учитывая недружественное отношение к нашему государству со стороны Запада.

Напомним, что замглавы МИД России Александр Панкин сообщил, что, если РФ отключат от международной платежной системы SWIFT, то страна будет задействовать другие возможности.