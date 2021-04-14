Турпутевки на майские праздники подорожали на 25% Фото: Евгения ГУСЕВА

Средняя цена путевки на майские праздники в 2021 году прибавила 20-25% по сравнению с 2019 годом. В прошлом году в мае россияне оставались дома из-за режима самоизоляции, теперь же наверстывают упущенное. Причем не только отдыхающие, но и бизнес: туриндустрия пытается компенсировать недополученное в минувший сезон, пишет газета "Известия".

В этом году рекордно выросли цены на отдых в Сочи (+112%), Абхазия (+79%), ОАЭ (+ 45%).

А вот поездки в Москву и Санкт-Петербург, наоборот, обойдутся дешевле на 5-10 процентов. Это связывают с отсутствием иностранных туристов.

Несмотря на дороговизну путешествий, россияне не спешат отказываться от поездок. Аналитики оператора фискальных данных OFD.ru посчитали, что в I квартале 2021-го на турпутевки было потрачено в 11 раз больше в денежном выражении, чем за аналогичный период в 2020-м.

Кстати, с начала года самый дорогой тур обошелся в 2,6 млн рублей. Он был куплен в марте на Мальдивы.

- Спрос на отечественные курорты увеличился в разы. Непосредственно на майские праздники зафиксирован семикратный рост. к тому же, на бронированиях скажется отмена авиасообщения с Турцией, - отметила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее Россия решила ограничить авиасообщение с Турцией из-за роста заболеваемости коронавирусом в данной стране. Те россияне, которые сейчас находятся на отдыхе, могут вернуться домой в плановом режиме.

Путешественникам, купившим путевки до 1 июня, рекомендуется пересмотреть сроки перелета на более поздние даты или выбрать другую страну для посещения, сообщает ФАН.