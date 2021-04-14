Польская католическая церковь: производство вакцин AstraZeneca и J&J нарушает моральные принципы Фото: REUTERS

Прививаться вакцинами от коронавирусной инфекции, произведенными компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson, можно только при отсутствии альтернативы. Такое заявление сделали в Польской католической церкви, где считают, что производство данных препаратов нарушает моральные принципы.

«В производстве вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson используются клеточные линии, созданные на биологическом материале, поступившем от абортированных плодов», - говорится в заявлении секретариата Конференции епископата Польши - института координации работы епископов при решении общих проблем.

В заявлении говорится, что в другие вакцины, использующих технологии на основе матричной РНК, не вызывают «серьезных моральных возражений».

Напомним, представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов и вакцинацией AstraZeneca, однако отметили, что такая реакция является крайне редким побочным эффектом. Тем временем Всемирная организация здравоохранения не нашла доказательств такой связи.

Накануне американские власти рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson из-за возможного образования тромбов после ее введения. По данным СМИ, федеральные власти намерены остановить прививочную кампанию данным препаратом во всех государственных центрах. Сама компания приняла решение отложить применение препарата в европейских странах.