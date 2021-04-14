Депутат Бессарад одобрила идею оплачивать допотпуска отцам после рождения ребенка

В Госдуме поддержали идею оплачивать допотпуска отцам после рождения ребенка Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение давать дополнительный отпуск молодым отцам сразу после рождения у них ребенка. Депутат поддержала инициативу и назвала ее правильной.

«Это очень хорошее предложение, хорошее начинание. Уже сегодня российские отцы в гораздо более выгодных условиях, чем европейские. […] И думаю, что это будет ещё одно хорошее начинание: когда папа с мамой рядом после рождения ребенка, конечно, семье гораздо проще адаптироваться к новым условиям, пусть даже счастливым, но требующим большого внимания и заботы», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее депутат Госдумы Иван Сухов предложил предоставлять мужчинам, у которых только родился ребенок, пятидневный оплачиваемый отпуск. Политик отметил, что в эти дни семьи, как правило, особенно сильно нуждаются в помощи и поддержки отцов, однако в настоящее время, если мужчина решается взять отпуск, он чаще всего бывает или основным или неоплачиваемым, передает телеканал «360».