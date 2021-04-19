На чем сидят наши звезды

Милые и забавные, нежные и настойчивые, надежные и непредсказуемые, удивительные и бесконечно любимые. Мы говорим много разных слов женщинам на протяжении всей их жизни. Ведь все это время она играет множество ролей – от маленькой принцессы до мамы, от ответственного исполнителя до министра. И за долгие годы может посидеть в сотне разных кресел: рабочем, автомобильном, кресле кинотеатра, в уютном кресле дома... А вот кресла специалиста по женскому здоровью зачастую избегает. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному совместно с фармацевтической компанией «Гедеон Рихтер», 93% россиянок в возрасте от 18 до 45 лет знают о том, что специалиста по женскому здоровью необходимо посещать не реже одного раза в год для профилактического осмотра. Но, увы, в 2019 году с этой целью к специалистам обратились на треть меньше – только 61% опрошенных женщин.

Чтобы напомнить дамам о том, как важно заботиться о себе и своем здоровье, фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» организует необычную и очень красивую выставку «Женщина в кресле».

Героини этих фотоисторий – успешные, известные каждая в своей сфере, российские бизнесвумен, звезды, модели, блогеры. А запечатлел их в разных креслах известный фэшн-фотограф Илья Вартанян.

Выставка будет открыта с 19 апреля по 19 мая на ВДНХ. Вход – бесплатный.

КСТАТИ

Выставка проходит в рамках социального проекта «Неделя женского здоровья», который компания «Гедеон Рихтер» проводит ежегодно c 2016 года в третью неделю апреля. Он направлен на то, чтобы обратить внимание женщин на необходимость заботы о репродуктивном здоровье и сформировать у них полезную привычку регулярно посещать специалиста по женскому здоровью. Символ проекта – розовая гербера. Этот цветок компания «Гедеон Рихтер» выбрала потому, что его принято дарить тем, кем восхищаешься.